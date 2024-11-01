Miguel Ángel Rodríguez: "El novio de Ayuso es un señor honorable"  

Carlos Herrera entrevista a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras testificar en el Tribunal Supremo en el caso que investiga la presunta filtración por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para desgastar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.