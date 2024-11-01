edición general
Miguel Ángel Rodríguez: "El novio de Ayuso es un señor honorable"

Carlos Herrera entrevista a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tras testificar en el Tribunal Supremo en el caso que investiga la presunta filtración por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para desgastar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

#2 Marisadoro *
Honorable era el Dr. Montes, no este individuo.
ipanies #1 ipanies
Y un santo varón por aguantar a semejante tipa, se le oyó pensar... :troll:
reivaj01 #6 reivaj01
Esa frase está sacada de contexto. En la grabación completa se pueden oír las siguientes frases de MAR:

.- Hoy vengo un poco mareadillo
.- Joder, que bueno está este güisky
.- Sujétame el cubata
.- El novio de Ayuso es un señor honorable
.- Venga, vamos a brindar por él, saca unos chupitos
#4 Albarkas
Extremocentristas lamiéndose el cipote. Nada nuevo.
NATOstrófico #3 NATOstrófico
El defraudador Carlos Herrera debe de saber bastante de este tema de presuntos defradaudores
Felón_Task #5 Felón_Task
Y lo queremos venerar en un alto tribunal.
#7 Raúl63
Entrevista hecha desde Somalia.
