más visitadas
5562
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4192
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
4245
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3904
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
4042
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
más votadas
371
Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid
486
El 50% más pobre de China es MÁS RICO (el doble) que el 50% más pobre de EEUU
306
A Dios rogando y a las familias lastimando
289
Italia y España se endeudan al nivel más bajo en 16 años, Alemania preocupa y Francia es el punto débil: se acelera el vuelco histórico entre el norte y el sur de Europa
537
La Ertzaintza deja impune la desaparición del test de drogas del hijo de un jefe policial
12
meneos
11
clics
Miguel Ángel Rodríguez gasta más de 1.000 euros al mes en “comidas y cenas de trabajo
El jefe de Gabinete de Ayuso lleva una media de más de 1.400 euros mensuales en 2025, que se suman a su sueldo de 100.989 euros anuales
|
etiquetas
:
mar
,
corrupción
,
viva el vino
,
ejemplo
,
el dinero no es de nadie
10
2
0
K
113
actualidad
12 comentarios
#1
diablos_maiq
*
¿"Comidas y cenas" o "bebidas y cenas"?
3
K
43
#12
Ludovicio
#1
Yo no me daría mucha prisa en descartar las comidas
0
K
13
#2
A.more
Eso se lo gasta ese en copas con el café. Enga, vamos
1
K
19
#9
concentrado
A juzgar por los resultados, está mal pagado. Debería pedir un aumento.
0
K
19
#5
Milmariposas
Cócteles y cubatas (y otros espirituosos)...
0
K
17
#6
Suleiman
El Lagavulin no se paga solo....
0
K
13
#4
elsnons
Porque tiene el pelo blanco y el lo vale.
0
K
11
#3
Lutin
Menudos guarros e impresentables que tenemos en la política de este país, no nos hace falta sufrir a la Cosa Nostra con semejantes mangantes en el poder.
0
K
10
#7
DeepBlue
Poco me parece, sale a un menú de 15€ y sólo 3 gintonics cada día. Los siguientes se los pagará él o tirará de sobres.
0
K
10
#8
Destrozo
En vino
0
K
10
#11
Glidingdemon
Eso en comidas y cenas, en whisky, farlopa, y putes no lo cuantifica. Es para que no se preocupen los votantes.
0
K
8
#10
elmileniarismovaallegar
Te hago el desglose para la factura:
-comidas y cenas: 50€
-gintonics: 950€
...
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
