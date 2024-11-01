edición general
Miguel Ángel Rodríguez gasta más de 1.000 euros al mes en “comidas y cenas de trabajo

El jefe de Gabinete de Ayuso lleva una media de más de 1.400 euros mensuales en 2025, que se suman a su sueldo de 100.989 euros anuales

#1 diablos_maiq *
¿"Comidas y cenas" o "bebidas y cenas"? :troll:
Ludovicio #12 Ludovicio
#1 Yo no me daría mucha prisa en descartar las comidas :troll:
A.more #2 A.more
Eso se lo gasta ese en copas con el café. Enga, vamos
#9 concentrado
A juzgar por los resultados, está mal pagado. Debería pedir un aumento.
Milmariposas #5 Milmariposas
Cócteles y cubatas (y otros espirituosos)... :shit:
#6 Suleiman
El Lagavulin no se paga solo....
elsnons #4 elsnons
Porque tiene el pelo blanco y el lo vale.
Lutin #3 Lutin
Menudos guarros e impresentables que tenemos en la política de este país, no nos hace falta sufrir a la Cosa Nostra con semejantes mangantes en el poder.
DeepBlue #7 DeepBlue
Poco me parece, sale a un menú de 15€ y sólo 3 gintonics cada día. Los siguientes se los pagará él o tirará de sobres.
Destrozo #8 Destrozo
En vino
Glidingdemon #11 Glidingdemon
Eso en comidas y cenas, en whisky, farlopa, y putes no lo cuantifica. Es para que no se preocupen los votantes. xD xD xD xD xD
elmileniarismovaallegar #10 elmileniarismovaallegar
Te hago el desglose para la factura:
-comidas y cenas: 50€
-gintonics: 950€
...
