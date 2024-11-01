edición general
Miguel Ángel Rodríguez admite en el juicio al fiscal general que propagó el bulo que "desató la locura"

El jefe de Gabinete de Ayuso explica que guardó el correo que le envió González Amador y luego lo entregó a "un grupo de periodistas". Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura en el juicio al fiscal general que le recomendó a la pareja de esta, Alberto González Amador, que confiara en los técnicos de Hacienda, "que son gente seria y que nunca filtrarían nada", ha dicho Rodríguez, conocido por el acrónimo MAR, al comienzo de su comparecencia en el juicio contra el fiscal general, en el.....

