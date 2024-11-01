Migrantes desaparecidos y países en crisis (Eng)

edición general
Este informe destaca el creciente número de migrantes desaparecidos registrados cada año desde 2020, con especial atención a los países afectados por las dimensiones de movilidad de la crisis. 2024 marcó el mayor número anual de muertes registrado desde que la OIM comenzó a recopilar datos en 2014, con más de 8.700 muertes registradas por segundo año consecutivo.

azathothruna #1 azathothruna
Primero me dio pena esos tios que se creen eso del "sueño americano" o "europa centro de la civilizacion"
Mas aun con la mierda que pasa desde 2016 en esos lares.
No ven noticias claramente.
