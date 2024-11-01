La migración de las aves puede dispersar semillas a más de 500 kilómetros

Las aves migratorias frugívoras tienen una enorme capacidad para dispersar semillas a largas distancias: al consumir frutos carnosos para alimentarse de su pulpa, defecan o regurgitan sus semillas, proporcionando a las plantas servicios de dispersión a cambio del alimento recibido en una relación mutualista. Especies como el zorzal común son capaces de transportar semillas a más de 500 kilómetros durante su migración, un proceso ecológico que puede ser crucial para explicar la distribución de las plantas, la colonización de islas oceánicas, la supervivencia de poblaciones vegetales en paisajes fragmentados por la actividad humana o la respuesta de las plantas al cambio climático.