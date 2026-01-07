Mieres prohíbe a sus trabajadores «cantar, tararear o realizar ruidos innecesarios»

El concejal delegado (...) lanzó un comunicado dirigido a todo el personal de atención al público en el que prohibía el uso de dispositivos móviles, de auriculares y de música, y pedía expresamente a los trabajadores que se abstuviesen de «cantar, tararear o realizar ruidos innecesarios durante toda la jornada laboral que puedan afectar la percepción de seriedad y calidad de nuestro servicio». Más concretamente, en relación con el teléfono móvil, en la circular se expresaba que este debe permanecer guardado y en silencio, limitándose su uso a
-Oiga, por favor... Puede callarse?
-Joder, no se puede estar animado en el trabajo?
-Es que estas enterrando a mi primo, hijo de puta.
y evidentemente cuando no se este trabajando no lo uses para nada laboral tampoco,
sobre lo de no tararear me parece ridiculo, intentar censurar cualquier tipo de expresion que salga por la boca de trabajadores,
eso mismo se podria aplicar cuando los encargados hablan de sus chorradas no vinculadas a la actividad laboral