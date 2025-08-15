Mieres bate el récord de temperatura en Asturias y roza los 43 grados

Hasta este momento el récord de temperatura máxima en la estación mierense se situaba en 41,4 grados alcanzados el 17 de julio de 2022. La ola de calor llevó a Oviedo hasta los 41,2 grados registrados en la estación meteorológica, si bien algunos termómetros urbanos instalados en la ciudad llegaron a marcar hasta 45 grados a las 16 horas, como en el caso del situado en la calle Pelayo, en pleno centro de la capital asturiana. Hasta la actualidad la máxima en esta ciudad fue de 39 grados también el 17 de julio de 2022.