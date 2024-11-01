Mientras medio mundo está preocupado por el envejecimiento, una industria se frota las manos: la del ascensor

El paulatino envejecimiento del planeta bien visible ya en Europa o países como Japón o Corea supone una lucrativa oportunidad de negocio. En general la OMS ha alertado de que la tendencia parece estar acelerándose a nivel global y recuerda que en 2020 el número de personas de 60 o más años superó al de los niños de menos de cinco. "En 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrán 60 años o más", para entonces la población mundial de más de 60 años sumará 1.400 millones de personas, muy por encima de los 1.000 de 2020.