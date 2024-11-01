edición general
Mientras medio mundo está preocupado por el envejecimiento, una industria se frota las manos: la del ascensor

El paulatino envejecimiento del planeta bien visible ya en Europa o países como Japón o Corea supone una lucrativa oportunidad de negocio. En general la OMS ha alertado de que la tendencia parece estar acelerándose a nivel global y recuerda que en 2020 el número de personas de 60 o más años superó al de los niños de menos de cinco. "En 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrán 60 años o más", para entonces la población mundial de más de 60 años sumará 1.400 millones de personas, muy por encima de los 1.000 de 2020.

  1. josde #1 josde
    Un negocio muy lucrativo, no solo es el montaje que muchas veces van justos de precio por las competencias, es el mantenimiento obligatorio de cada aparato que se monta, ese es el negocio.
  2. robustiano #2 robustiano *
    -¿Sabes que Piluca se casa con Titín?
    +¿No se conocieron en un ascensor?
    -Sí, es el amor de subida...
  3. LoboAsustado #3 LoboAsustado
    Exoesqueletos, que ya ha salido alguna vez la noticia por aquí que ya los están desarrollando. En muchos edificios de pisos , no hay sitio para ascensores (ni aparcamientos , si estamos hablando de construcciones de mas de 50 años)
