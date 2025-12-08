Mientras Alemania lucha por evitar el fin del motor de combustión, los grupos chinos crecen con fuerza en su mercado

En noviembre, en Alemania BYD ya está a punto de engullir a Renault, Citroën o FIAT y Leapmotor empieza a aparecer por detrás peto los inútiles al mando de las marcas alemanas y francesas y los políticos ancianos creen que van a salvar la industria vendiendo brumm brumm en 2036 en vez de eléctricos. Alemania registró en noviembre 55.741 coches 100% eléctricos, una cifra que impulsa al país hacia un nuevo récord anual y que lo deja claramente por encima del medio millón de unidades. El mercado subió un notable 58%.