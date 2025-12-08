edición general
Mientras Alemania lucha por evitar el fin del motor de combustión, los grupos chinos crecen con fuerza en su mercado

En noviembre, en Alemania BYD ya está a punto de engullir a Renault, Citroën o FIAT y Leapmotor empieza a aparecer por detrás peto los inútiles al mando de las marcas alemanas y francesas y los políticos ancianos creen que van a salvar la industria vendiendo brumm brumm en 2036 en vez de eléctricos. Alemania registró en noviembre 55.741 coches 100% eléctricos, una cifra que impulsa al país hacia un nuevo récord anual y que lo deja claramente por encima del medio millón de unidades. El mercado subió un notable 58%.

Desideratum #1 Desideratum
""BYD volvió a ser el gran protagonista. Combinando eléctricos puros e híbridos enchufables, alcanzó un espectacular crecimiento del 834% y matriculó 4.026 coches en solo un mes. Estos números ya colocan a la firma china rozando a Renault, Citroën y FIAT, algo impensable hace apenas uno o dos años, cuando las cifras eran residuales.""

No se le pueden poner puertas al campo.

Mientras los CEOs de los fabricantes de coches de combustión en connivencia con los obtusos…   » ver todo el comentario
johel #2 johel *
De momento la gente tiene miedo por los repuestos, pero si consiguen que un taller "local" repare sus averias cubriendo el nicho de las meadas en la boca de precio de los concesionarios de marca europea, habran ganado no una batalla, habran ganado la guerra.
#3 Pixmac *
#2 En grandes ciudades es posible pero en el resto aún no hay base que haga sostenible un taller especializado en coches eléctricos. En los pequeños talleres "térmicos" no creo (por ahora, que en unos años no les quedará otra) que se vayan a molestar en actualizar sus conocimientos y tampoco querrán comprar nuevo material.
Natxelas_IV #5 Natxelas_IV
#2 Si sabes que BYD = Gobierno chino, sabes de antemano que las ventas van a ser millonarias por todo el mundo. Por tanto, va a haber repuestos de sobra.
#6 meneandotela
#5 pero el problema como dice #2 es no en sí los repuestos, sino los concesionarios europeos que representan a esas marcas, te la intentan clavar.
#4 Jacusse
Hay que ver cómo la cagaron hasta el corvejón con el Dieselgate...

No querían más motores de combustión, pero no se pusieron las pilas con los eléctricos. O, simplemente, no entendieron que los chinos tenían pilas mucho más grandes.
