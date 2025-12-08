Mientras Alemania lucha por evitar el fin del motor de combustión, los grupos chinos crecen con fuerza en su mercado

En noviembre, en Alemania BYD ya está a punto de engullir a Renault, Citroën o FIAT y Leapmotor empieza a aparecer por detrás peto los inútiles al mando de las marcas alemanas y francesas y los políticos ancianos creen que van a salvar la industria vendiendo brumm brumm en 2036 en vez de eléctricos. Alemania registró en noviembre 55.741 coches 100% eléctricos, una cifra que impulsa al país hacia un nuevo récord anual y que lo deja claramente por encima del medio millón de unidades. El mercado subió un notable 58%.
| etiquetas: coche combustión , coche eléctrico , byd , leapmotor , lobby automovilístico
No se le pueden poner puertas al campo.
Mientras los CEOs de los fabricantes de coches de combustión en connivencia con los obtusos… » ver todo el comentario
No querían más motores de combustión, pero no se pusieron las pilas con los eléctricos. O, simplemente, no entendieron que los chinos tenían pilas mucho más grandes.