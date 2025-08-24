Miembros de la Guardia Nacional estadounidense recogen basura para “embellecer” Washington D.C

Miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington D.C. recogerán basura y trabajarán en docenas de proyectos de embellecimiento y restauración, informó el lunes el grupo de trabajo militar que supervisa a todas las tropas en el Distrito. La Guardia Nacional de Washington D.C. publicó un video en redes sociales que mostraba a las tropas limpiando un área alrededor de un sendero. Se les veía cargando varias bolsas de basura.