Miembros de la Guardia Nacional estadounidense recogen basura para “embellecer” Washington D.C

Miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington D.C. recogerán basura y trabajarán en docenas de proyectos de embellecimiento y restauración, informó el lunes el grupo de trabajo militar que supervisa a todas las tropas en el Distrito. La Guardia Nacional de Washington D.C. publicó un video en redes sociales que mostraba a las tropas limpiando un área alrededor de un sendero. Se les veía cargando varias bolsas de basura.
Ahora, para recoger basura, me da la sensación que Trump ha escalado de manera muy burda su invento. Y básicamente para contrarrestar la polémica de no publicar la lista Epstein, en la que obviamente él se encuentra.
Me parece que además de recoger basura también recogen votos.