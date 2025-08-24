edición general
Miembros de la Guardia Nacional estadounidense recogen basura para “embellecer” Washington D.C

Miembros de la Guardia Nacional desplegados en Washington D.C. recogerán basura y trabajarán en docenas de proyectos de embellecimiento y restauración, informó el lunes el grupo de trabajo militar que supervisa a todas las tropas en el Distrito. La Guardia Nacional de Washington D.C. publicó un video en redes sociales que mostraba a las tropas limpiando un área alrededor de un sendero. Se les veía cargando varias bolsas de basura.

#1 Grahml *
Labor importante, nadie lo puede negar:

x.com/WUTangKids/status/1960430028627308930


Ahora, para recoger basura, me da la sensación que Trump ha escalado de manera muy burda su invento. Y básicamente para contrarrestar la polémica de no publicar la lista Epstein, en la que obviamente él se encuentra.
#2 Suleiman
#1 Militares para recoger basura... Increíble, para lo que han quedado. Y efectivamente, es lo que comentas, todo es una cortina de humo para olvidar lo de Epstein.
Javi_Pina #3 Javi_Pina *
#1 Curiosamente va a trasladar el ejercito a lugares donde los alcaldes son demócratas, casualidad? No lo creo.

www.lamarea.com/2025/08/24/ciudades-militarizadas-trump/

Me parece que además de recoger basura también recogen votos.
Dene #4 Dene
"milana bonita" versión yuesei
