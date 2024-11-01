Miembros de una banda de motoristas estadounidenses antiislámicos se encargan de la seguridad en los mortíferos centros de ayuda a Gaza [EN]  

La empresa que vigila los lugares donde se distribuye ayuda en Gaza ha estado utilizando a miembros de una banda de motoristas estadounidenses con un historial de hostilidad hacia el Islam para dirigir su seguridad armada, según ha descubierto una investigación de la BBC. BBC News ha confirmado las identidades de 10 miembros del Infidels Motorcycle Club que trabajan en Gaza para UG Solutions, un contratista privado que proporciona seguridad en los emplazamientos de la Fundación Humanitaria de Gaza, donde cientos de civiles en busca de alimentos