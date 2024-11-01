edición general
20 meneos
19 clics
Miembros de una banda de motoristas estadounidenses antiislámicos se encargan de la seguridad en los mortíferos centros de ayuda a Gaza [EN]

Miembros de una banda de motoristas estadounidenses antiislámicos se encargan de la seguridad en los mortíferos centros de ayuda a Gaza [EN]  

La empresa que vigila los lugares donde se distribuye ayuda en Gaza ha estado utilizando a miembros de una banda de motoristas estadounidenses con un historial de hostilidad hacia el Islam para dirigir su seguridad armada, según ha descubierto una investigación de la BBC. BBC News ha confirmado las identidades de 10 miembros del Infidels Motorcycle Club que trabajan en Gaza para UG Solutions, un contratista privado que proporciona seguridad en los emplazamientos de la Fundación Humanitaria de Gaza, donde cientos de civiles en busca de alimentos

| etiquetas: motoristas , estadounidenses , antiislámicos , centros , gaza , ayuda
16 4 0 K 229 actualidad
6 comentarios
16 4 0 K 229 actualidad
#1 Albarkas
El zorro cuidando el gallinero
3 K 52
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Cuidando el gallinero? Si esa fundación es la que han montado para controlar también el reparto de comida. Vamos que los que matan, montando una fundación con bonito nombre para controlar todo el sistema de reparto, y tomar posiciones para matar a placer.
0 K 15
#4 DonaldBlake
Sons of Genocide
1 K 23
Torrezzno #2 Torrezzno
Estará Jax Teller?
0 K 15
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Pues nada, como si pusiesen a los de Desokupa a gestionar la verja de Melilla...
0 K 12
Koliko_Nefritiko #5 Koliko_Nefritiko
El artículo da miedo... Vaya gentuza... y cobrando sus 1000$ diarios :-/
0 K 9

menéame