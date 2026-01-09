edición general
20 meneos
27 clics
Miedo y sangre en Mineápolis: "ICE está deteniendo a ciudadanos estadounidenses"

Miedo y sangre en Mineápolis: "ICE está deteniendo a ciudadanos estadounidenses"

Semanas de redadas aleatorias y violentas contra ciudadanos estadounidenses en Mineápolis acaban de dar su primera víctima. Pero lo que está pasando es una señal de algo más grave: "La gran mayoría de esta comunidad son residentes legales. Así que han traído a 100 agentes de ICE con la suposición de que van a arrestar a muchos indocumentados, pero no ha ocurrido. Lo único que están haciendo es detener a ciudadanos estadounidenses y causarles problemas". Visible en modo lectura

| etiquetas: miedo , sangre , mineápolis , ice , detiene , ciudadanos , estadounidenses , redadas
16 4 1 K 154 actualidad
13 comentarios
16 4 1 K 154 actualidad
Comentarios destacados:    
#9 Horkid *
El epitome de la verdadera guerra es: ricos-riquisimos contra pobres-clase media. IZquierda-derecha no significan nada, la verdadera diferencia es ricos-riquisimos contra todos los demas
5 K 69
#13 DenisseJoel
#9 Pues algunos parece que solo se van a enterar de que ese eje es el relevante cuando los metan en un tren camino a un campo de exterminio... O quizás ni siquiera entonces.:palm:
0 K 11
#8 Dav3n
Que me avisen cuando empiece la civil war, el resto ya no me interesa, francamente.
1 K 32
azathothruna #11 azathothruna
#8 Concuerdo
Estoy hasta los webos de la espera
0 K 18
#5 PerritaPiloto
Llevan al ICE porque el alcalde de la ciudad y el gobernador de estado son del partido demócrata. De hecho el gobernador del estado se ríe de Trump siempre que puede y eso es intolerable. No solo votan mal sino que además le hacen burla.

Si tienen una cuota de gente que hay que detener pero no encuentras a esa gente pues tiran de gente que se parezca. Y si no hay nadie pues tiran de alguien que les caiga mal.
2 K 31
#1 Perrota
Ciudadanos estadounidenses que han votado. Pues a disfrutar de su dictadura fascista.
1 K 28
themarquesito #4 themarquesito
#1 En Minnesota ganaron los demócratas
0 K 20
azathothruna #12 azathothruna
#4 Igual.
Aun apoyan tacitamente esa memez de "democracia"
0 K 18
Imag0 #10 Imag0
Con su mirada.
0 K 13
#6 pirat
ice pol pot pol ice
0 K 10
Barney_77 #3 Barney_77
#0 muro de pago
0 K 9
Herumel #2 Herumel *
Limpian a los de VOX, que allí son los que están a la izquierda, cuando vengan aquí verás....
2 K 5

menéame