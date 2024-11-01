edición general
Microsoft tiene una advertencia de plazo de 24 horas para empleados indios y otros empleados extranjeros después de que las tarifas de la visa H1-B aumentaran a $100,000:recomienda volver a EEUU [ING]

Microsoft ha instado a sus empleados con visas H-1B y H-4 a regresar a EE. UU. inmediatamente antes de la fecha límite del 21 de septiembre impuesta por la administración Trump. Tras esta fecha, las empresas deberán pagar 100.000 dólares anuales por cada visa de trabajador H-1B. Según un correo electrónico interno revisado por Reuters, el gigante del software también ha recomendado a quienes ya se encuentran en EE. UU. que permanezcan allí en el futuro próximo.

ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Que cambien a ingenieros indues por rednecks, que les saldrá más barato. :roll:
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#2 Pero si no tienen de esa gente en EE,UU solo señoritos que no saben hacer nada.
.
#7 PerritaPiloto
#5 Que va, los rednecks saben mucho de hardware, concretamente de cortacesped, dragsters, hot rods y escopetas.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#7 Y pegarse tiros entre ellos. xD
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
No veo a los asaltantes del Capitolio trabajando en puestos altamente cualificados, cuando son gente que no pueden ni pedir comida rápida por incompetentes
Torrezzno #1 Torrezzno
Hide and seek
Gry #4 Gry
Son $100.000 por año, no por volver antes a los EEUU se van a escaquear de pagar, a no ser que renuncien a la visa y se queden en el país de forma ilegal.

Siempre les queda la opción de teletrabajar. :popcorn:
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#4 O de quedarse en su país ayudando con todo lo que saben.
placeres #9 placeres
#4 .. El detalle es a los NUEVOS solicitantes, los actuales no tendrían que pagar hasta la renovación y como es de 3 años, hay tiempo suficiente para negociar sobornar a Trump para volver a abrir la mano a mano de obra muy cualificada pero barata.

Para la empresa asegurarse que estén ya en las oficinas y que no pase nada en los aeropuertos es una necesidad inmediata.
