Microsoft tiene una advertencia de plazo de 24 horas para empleados indios y otros empleados extranjeros después de que las tarifas de la visa H1-B aumentaran a $100,000:recomienda volver a EEUU [ING]

Microsoft ha instado a sus empleados con visas H-1B y H-4 a regresar a EE. UU. inmediatamente antes de la fecha límite del 21 de septiembre impuesta por la administración Trump. Tras esta fecha, las empresas deberán pagar 100.000 dólares anuales por cada visa de trabajador H-1B. Según un correo electrónico interno revisado por Reuters, el gigante del software también ha recomendado a quienes ya se encuentran en EE. UU. que permanezcan allí en el futuro próximo.