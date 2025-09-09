edición general
19 meneos
24 clics
Microsoft ordena a sus empleados volver a la oficina pese a impulsar Teams como herramienta de teletrabajo

Microsoft ordena a sus empleados volver a la oficina pese a impulsar Teams como herramienta de teletrabajo

La compañía comenzará a implementar el retorno presencial en 2026, con fases que arrancan en Seattle y luego se extenderán a otras oficinas del mundo.

| etiquetas: microsoft , teams , teletrabajo , remoto
15 4 0 K 117 tecnología
9 comentarios
15 4 0 K 117 tecnología
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#5

Ni de coña. Y he usado ambas un montón.
0 K 16
HeilHynkel #4 HeilHynkel
joder, pa una app que tienen que funciona bastante bien ...
0 K 16
Connect #5 Connect
#4 ¿Teams funciona bien? Pues de momento me parece que peor que Skype
0 K 11
reivaj01 #8 reivaj01
#4 En mi empresa hace un año cambiamos de Google a MS y desde entonces no he parado de llorar.
No entiendo nada.
Mis compañeros me miran raro, porque como los informáticos valemos para todo, no se creen que no tengo ni idea de manejar nada de MS.
La empresa que nos ayuda con la migración (si, después de un año, aún seguimos en ello) me ha dicho la famosa frase de "no es un bug, es una feature" más de 50 veces, y no es coña.
El resultado es que se han perdido documentos, han vuelto a…   » ver todo el comentario
0 K 12
#7 khalil
Teletrabajo presencial. Teams es mejor incluso si estamos todos en la oficina.
1 K 15
cosmonauta #3 cosmonauta
Se avecinan más reducciones de plantilla.
0 K 12
senfet #2 senfet
Hace un año:

Microsoft permitirá a sus empleados que sigan trabajando desde casa. Solo les piden una cosa: seguir ganando dinero

Business Insider publicaba que un ejecutivo de Microsoft aseguró a sus empleados en una reunión interna que la empresa no tenía planes de seguir la senda abierta por la compañía de Jeff Bezos. Los de Satya Nadella solo ponen una condición a sus empleados para mantener el trabajo en remoto: debe mantenerse la productividad.

Si no cae la productividad,

…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame