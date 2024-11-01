edición general
Microsoft bloquea el uso de su tecnología por parte de Israel para la vigilancia masiva de palestinos [ENG]

Microsoft ha cancelado el acceso del ejército israelí a la tecnología que utilizaba para operar un poderoso sistema de vigilancia que recogía millones de llamadas telefónicas de civiles palestinos realizadas cada día en Gaza y Cisjordania. La decisión de impedir que la israelí Unidad 8200 utilice parte de su tecnología se deriva directamente de una investigación publicada por The Guardian. El proyecto comenzó después de una reunión en 2021 entre el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y el entonces comandante de la unidad.

#2 XXguiriXX
The Guardian, con todos sus defectos, de los pocos medios que todavía hacen periodismo de investigación.
3 K 35
ehizabai #3 ehizabai
#2 The Guardian fue pieza imprescindible para cargarse a Corbyn dentro del partido laborista.
Basura sionista.
1 K 20
#9 albx *
#3 También investigaron a un dibujante del periódico y lo despidieron por una caricatura de Netanyahu.
0 K 10
Ovlak #4 Ovlak
#2 La mayoría ya sólo se dedica al clickbait y al periodismo de filtración, es decir, de voceros y testaferros de intereses políticos y/o económicos
0 K 12
#12 PerritaPiloto
#4 Más bien al periodismo de declaraciones. Fulanito dice "bla", menite responde "blo".
0 K 9
Moixa #10 Moixa
#2 yo les escribí una vez quejándome de algo que habían dicho y me contestaron analizando el asunto y diciéndome que lo tendrían en cuenta. Un Mail largo,nouna respuesta de compromiso. Me impresionó bastante.
0 K 15
charles_ton #1 charles_ton
A la vista está que ya no lo necesitan.
3 K 30
#5 DenisseJoel
No les molesta cooperar con un genocidio, ayudando a asesinar a hombres, mujeres y niños.

Pero les incomoda que se sepa que lo hacen.
2 K 24
pepel #13 pepel
A ver si vemos caer PEGASUS.
1 K 23
maxxcan #6 maxxcan
Igual simplemente es que no pagan la cuota del Azure a tiempo y se la cortan, que a veces nos la cogemos con papel de fumar y las razones suelen ser siempre las mismas. Dinero.
1 K 21
Laro__ #8 Laro__
Ahora podrían reingresar a la empleada de Microsoft que denunció esas complicidades con el genocidio...
1 K 20
#11 Robe7064
¿Todavía hay civiles que puedan hacer llamadas telefónicas en Gaza?

Peor es nada, pero nunca debieron haberlo hecho.
1 K 14
j0seant #14 j0seant
#11 esos son solo parte del experimento, lógicamente esta tecnología se la venderá a muchos otros países muy democráticos..
0 K 7
#15 casicasi
A buenas horas.
0 K 12
j0seant #7 j0seant *
Buenos, pues ya conocemos una de las cosas en las que trabajaba Microsoft allí en el Microsoft Israel R&D Center, y cosas similares o peores serán en las que están trabajando tantas tecnológicas extrajeras y sobre todo usanas en Israel, porque asombra que en un lugar tan pequeño y además ocupado ilegalmente, entren tantas empresas mostrando su apoyo a esos genocidas con tanta naturalidad..  media
0 K 7

