Microsoft bloquea el uso de su tecnología por parte de Israel para la vigilancia masiva de palestinos [ENG]

Microsoft ha cancelado el acceso del ejército israelí a la tecnología que utilizaba para operar un poderoso sistema de vigilancia que recogía millones de llamadas telefónicas de civiles palestinos realizadas cada día en Gaza y Cisjordania. La decisión de impedir que la israelí Unidad 8200 utilice parte de su tecnología se deriva directamente de una investigación publicada por The Guardian. El proyecto comenzó después de una reunión en 2021 entre el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, y el entonces comandante de la unidad.