Microscopía de superresolución o cómo reírnos de los límites de la física  

A finales del siglo XIX, el físico alemán Ernst Abbe postuló que “es imposible discernir dos elementos más cercanos entre sí que la mitad de la longitud de onda de la luz empleada”. Y durante muchos años, así fue. Más de 150 años después, en 2014, Stefan Hell, Robert Eric Betzig y William E. Moerner recibieron el premio Nobel de Química por “el desarrollo de la microscopía de fluorescencia de superresolución”, demostrando que podíamos ver moléculas sin tener en cuenta el límite de Abbe usando microscopía óptica. Fue el inicio de la nanoscopia.