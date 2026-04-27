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Michirones murcianos, la receta tradicional que no da ningún trabajo
Ni sofreír, ni picar, ni rallar: remojar las habas, cortar las carnes y hervirlo todo junto a fuego lento es lo único que necesitamos para preparar este plato, tan sabroso como contundente
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kaos_subversivo
Joder, cuando lo lea un cartagenero va a echar chispas...
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