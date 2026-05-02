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Michael J. Sandel reclama a la izquierda “poner en el centro la dignidad del trabajo”

La izquierda, lamenta Sandel, “cometió un error histórico al considerar inevitable la globalización neoliberal”. Los oligarcas tecnológicos son los custodios de la falsa necesidad de que la IA reemplazará al trabajo. El debate de los usos apropiados de la IA debería ser un debate democrático de los ciudadanos”. Hay que reconfigurar la sociedad civil para generar espacios de debate que unan a la gente. Esa es la manera de afirmar la victoria de la filosofía. La filosofía pertenece a los ciudadanos que se unen y debaten juntos”...

| etiquetas: michael j. sandel reclama , izquierda. dignidad , trabajo , filosofía
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cocolisto #1 cocolisto
Sandel ha repasado las decisiones políticas que han ido dando forma al sistema de “profundas desigualdades” que explica buena parte del mundo en que vivimos. “Desde los años 80 el centro-derecha y el centro-izquierda han abrazado la fe en el mercado financiero y la globalización”, ha explicado. “Empezó con Reagan y Thatcher, que señalaron que el Gobierno era el problema y el mercado era la solución”.

El problema, ha defendido, es que luego vinieron líderes de centro izquierda, como Clinton y…   » ver todo el comentario
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menéame