México: la salida de marcas de vehículos chinas del país deja a consumidores a la deriva con refacciones y trámites

La salida de algunas marcas chinas del mercado mexicano ha comenzado a dejar un vacío inesperado para cientos de propietarios que hoy enfrentan trámites inconclusos, dudas técnicas y la imposibilidad de recibir servicio. México no cuenta con una regulación que obligue a marcas o importadores a garantizar la disponibilidad de autopartes, servicio o soporte documental por un periodo mínimo, dejando la responsabilidad en manos de cada importador. Cuando estos salen del país sin un plan de continuidad, la carga recae por completo en el consumidor.