México: los narcos influencers al servicio de los cárteles de la droga invaden las redes sociales

Las redes criminales no han esperado a la era digital para extender su influencia en México, su sombra se cierne sobre casi todas las esferas de la sociedad, incluyendo el espacio público y el mundo artístico. Ahora, los grupos criminales se habrían infiltrado en redes sociales como YouTube, TikTok o Instagram, supuestamente para blanquear dinero y promover su imagen entre el público joven. El mecanismo sería muy sencillo: a cambio de apoyo en su carrera mediante la compra de campañas y bots, los influencers ganan seguidores y generan ingresos
Un columnista chileno escribió sobre el sinsentido de invitarlo al Festival de Viña del Mar, que recibe financiamiento público, y darle una tribuna inmensa para promover la narcocultura mientras se destinan otros recursos públicos para combatir su avance. Los organizadores dijeron que no caerían en la censura y que ya había un contrato. Pero a los narcos no les gusta que esta discusión tenga lugar, así que finalmente Peso Pluma no se presentó.