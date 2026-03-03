edición general
8 meneos
7 clics
Mette Frederiksen, primera ministra danesa: No odio a las personas ricas [DAN]

Mette Frederiksen, primera ministra danesa: No odio a las personas ricas [DAN]

El Partido Socialdemócrata danés inició la semana pasada la campaña electoral con una propuesta para implantar un impuesto sobre el patrimonio en Dinamarca. La propuesta del Partido Socialdemócrata sobre el impuesto al patrimonio implicaría que alrededor de 22.000 daneses tendrían que pagar cada año un 0,5 % en impuestos sobre la parte de su patrimonio que supere los 25 millones de coronas. El director general de Vestas, Henrik Andersen, abandonará Dinamarca si se introduce un impuesto sobre el patrimonio para las personas más ricas del país.

| etiquetas: frederiksen , odio , ricos , vestas
6 2 0 K 77 actualidad
15 comentarios
6 2 0 K 77 actualidad
#1 Grahml
Antecedentes a esto:

El CEO de Vestas afirma que abandonará Dinamarca si se aprueba el impuesto sobre el patrimonio
cphpost.dk/2026-03-03/news/round-up/wealth-tax-will-cause-vestas-ceo-t
2 K 47
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 :-D anonimamente puedo decir que lo que diga Henrik nos come los huevos
Antes lo tiran a el
0 K 8
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 Que abandone lo que le dé la gana: el patrimonio que tenga en Dinamarca pagará impuestos en Dinamarca. Sus tierras danesas pagarán impuestos en Dinamarca, su mansión en Copenhague pagará impuestos en Dinamarca, su Mercedes serie S matriculado en Dinamarca pagará impuestos en Dinamarca y sus naves industriales en Dinamarca pagarán impuestos en Dinamarca.

Él se puede largar cuando quiera a vivir donde le salga de los cojones. Los impuestos son sobre el patrimonio, no sobre la persona. Si no…   » ver todo el comentario
1 K 31
#8 Grahml
#5 Con toda probabilidad ese Mercedes Clase S se lo esté pagando la empresa.
0 K 19
Supercinexin #14 Supercinexin
#8 Su empresa,. pagando impuestos en Dinamarca. Tú no puedes tener un coche danés registrado en una empresa en España y pagando impuestos de circulación y demás en España.

Que lo pague como le dé la gana, con la empresa, en cash en ventanilla, con un giro desde Delaware... Pero pagará.

Es lo que los subnormales de los ricos no te cuentan cuando te dicen "pues me voy". Que es irrelevante que se vayan, van a pagar todo igual. No te cobran impuestos por ser un ser humano, te los cobran por tener cosas y si tienes cosas en Dinamarca, pagas impuestos en Dinamarca y si te llevas las fábricas y destruyes tu propio negocio por rabia, pues viene otro y las pone. Los chinos, por ejemplo.
0 K 20
Gadfly #10 Gadfly
#5 correcto. Faltaría más que no te pudieras ir donde te salga de la polla
1 K 27
#15 omega7767
#5 "Lo de "si les.obligas a pagar impuestos los ricos se irán" es una de las mayores gilipolleces del liberalismo"

nos guste o no, muchos ricos se van a donde pagan menos impuestos. Se habla de la fuga de multimillonarios de Reino Unido a raíz del cambio en impuestos
0 K 11
Dragstat #7 Dragstat
#1 imagino que a este hombre le da igual vivir en Dinamarca o en otro lugar porque tener tanto dinero que no te lo vas a gastar ni en mil vidas y tener que irte de tu país a otro sitio porque no quieres pagar un 0,5% anual da hasta pena.
0 K 20
#12 z1018
#7 algo de lo que se habla muy poco, se les olvida a los fachatubers, es que en EE.UU. sus ciudadanos pagan impuestos al tío Sam incluso si viven fuera de su país.
1 K 27
elTieso #3 elTieso
Yo tampoco, pero solo cuando pagan impuestos. Y está claro que hace falta una legislación que penalice abandonar el país para ahorrártelos cuando eres muy rico. ¿Hola? ¿Es ahí Abu Dabi?
1 K 26
Gadfly #9 Gadfly
#3 de traca... Que somos ? Prisioneros? Impuesto por irte del país? De traca...
0 K 7
Niessuh #4 Niessuh
Esta es la solución, grabar el patrimonio, no las rentas del trabajo. Quitarle alguna minucia a los acumuladores de capital, de patrimonio y a los tenedores de acciones suficiente para sufragar todo lo que se necesita.
1 K 22
aupaatu #13 aupaatu
Creo que estará pensando en EEUU Argentina o El Salvador que tienen una libertad del Carajo
0 K 9
Gadfly #6 Gadfly
Yo tb me iría...
0 K 7

menéame