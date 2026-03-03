Mette Frederiksen, primera ministra danesa: No odio a las personas ricas [DAN]

El Partido Socialdemócrata danés inició la semana pasada la campaña electoral con una propuesta para implantar un impuesto sobre el patrimonio en Dinamarca. La propuesta del Partido Socialdemócrata sobre el impuesto al patrimonio implicaría que alrededor de 22.000 daneses tendrían que pagar cada año un 0,5 % en impuestos sobre la parte de su patrimonio que supere los 25 millones de coronas. El director general de Vestas, Henrik Andersen, abandonará Dinamarca si se introduce un impuesto sobre el patrimonio para las personas más ricas del país.