Mette Frederiksen, primera ministra danesa: No odio a las personas ricas [DAN]

El Partido Socialdemócrata danés inició la semana pasada la campaña electoral con una propuesta para implantar un impuesto sobre el patrimonio en Dinamarca. La propuesta del Partido Socialdemócrata sobre el impuesto al patrimonio implicaría que alrededor de 22.000 daneses tendrían que pagar cada año un 0,5 % en impuestos sobre la parte de su patrimonio que supere los 25 millones de coronas. El director general de Vestas, Henrik Andersen, abandonará Dinamarca si se introduce un impuesto sobre el patrimonio para las personas más ricas del país.
El CEO de Vestas afirma que abandonará Dinamarca si se aprueba el impuesto sobre el patrimonio
cphpost.dk/2026-03-03/news/round-up/wealth-tax-will-cause-vestas-ceo-t
Antes lo tiran a el
Él se puede largar cuando quiera a vivir donde le salga de los cojones. Los impuestos son sobre el patrimonio, no sobre la persona. Si no… » ver todo el comentario
Que lo pague como le dé la gana, con la empresa, en cash en ventanilla, con un giro desde Delaware... Pero pagará.
Es lo que los subnormales de los ricos no te cuentan cuando te dicen "pues me voy". Que es irrelevante que se vayan, van a pagar todo igual. No te cobran impuestos por ser un ser humano, te los cobran por tener cosas y si tienes cosas en Dinamarca, pagas impuestos en Dinamarca y si te llevas las fábricas y destruyes tu propio negocio por rabia, pues viene otro y las pone. Los chinos, por ejemplo.
nos guste o no, muchos ricos se van a donde pagan menos impuestos. Se habla de la fuga de multimillonarios de Reino Unido a raíz del cambio en impuestos
por si interesa