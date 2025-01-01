edición general
El metro de Barcelona retirará 700 máquinas de venta de billetes por riesgo de ciberseguridad

Transports Metropolitans de Barcelona ha explicado los riesgos de la obsolescencia y su plan para sustituir solo algunas, lo que no ha gustado a los usuarios.

| etiquetas: metro , barcelona , billetes , ciberseguridad
2 comentarios
#2 astur365_628eed2f50e0f
Ahora será culpa de TMB que los usuarios sean retrasados. Tengo la Mobilitat y no uso una máquina para nada , hasta mi madre que tiene la T Metropolitana la recarga en el estanco
antesdarle #1 antesdarle
Ya es de risa como funcionan como para encima retirar las pocas que funcionen bien.
