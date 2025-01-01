·
2
meneos
21
clics
El metro de Barcelona retirará 700 máquinas de venta de billetes por riesgo de ciberseguridad
Transports Metropolitans de Barcelona ha explicado los riesgos de la obsolescencia y su plan para sustituir solo algunas, lo que no ha gustado a los usuarios.
metro
,
barcelona
,
billetes
,
ciberseguridad
2
0
0
K
19
actualidad
2 comentarios
2
0
0
K
19
actualidad
#2
astur365_628eed2f50e0f
Ahora será culpa de TMB que los usuarios sean retrasados. Tengo la Mobilitat y no uso una máquina para nada , hasta mi madre que tiene la T Metropolitana la recarga en el estanco
0
K
10
#1
antesdarle
Ya es de risa como funcionan como para encima retirar las pocas que funcionen bien.
0
8
8
