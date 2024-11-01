edición general
13 meneos
109 clics
El método de Radiohead para evitar que los bots hagan negocio con la reventa de entradas de sus conciertos

El método de Radiohead para evitar que los bots hagan negocio con la reventa de entradas de sus conciertos

Con el objetivo de que el mayor número de aficionados de la banda pueda conseguir entradas, el grupo ha habilitado un sistema que obligaba a registrarse previamente para acceder a la venta, que requerirá un código. “Hoy en día, cuando la venta es 'el primero que llegue, el primero que compra', acabas compitiendo con bots y revendedores que tienen ventaja”, ha declarado Radiohead en un comunicado.

| etiquetas: radiohead , concierto , bots , captcha
11 2 0 K 134 actualidad
8 comentarios
11 2 0 K 134 actualidad
#2 jaramero
Entradas nominales e instransferibles.

Así se acaba la reventa de golpe.
3 K 45
#3 ombresaco
#2 y la privacidad entre otras cosas, y ganamos colas para controlar DNIs en los accesos...
0 K 11
#4 jaramero
#3 eliminar la especulación y facilitar que la gente que realmente quiera ir, pueda. Eso sí es importante.

La privacidad? xD si luego la gente sube fotos del concierto a instagram... además en la cuenta de comprar las entradas aparecen muchos más datos.

Muchos conciertos cuestan más que billetes de avión y mira. Compensa.

Qué tardas, 1 segundo más para comparar el nombre de la entrada con el dni? No me jodas. En el fútbol te cachean y te miran la mochila y son los mismos recintos que los conciertos.
0 K 7
#5 ombresaco
#4 El que sube fotos lo hace porque quiere, no es sistemático. Y no, no te cachean, o por lo menos no a todos. He ido al futbol varias veces (5 o 6 en toda mi vidad, muy pocas), pero no recuerdo que me hayan cacheado ni que me hayan mirado que la entrada nominativa coincidiera con mi DNI. Alguna de ellas, con una entrada regalada de algún abonado que no podía ir. También son nominativas las entradas a algunos parques de atracciones y tampoco me lo han comprobado nunca. Si no se comprueba bien a todos, la entrada nominativa pierdes la privacidad (porque eso va a bases de datos y a perfiles de usuario) sin realmente ganar en reventa.

Lo de la mochila, sí es cierto.
0 K 11
#1 ombresaco
basicamente un captcha enreversado
1 K 23
autonomator #7 autonomator
90 pavazos la más barata.
Para mi imposible.
0 K 16
alfema #8 alfema
En el artículo no dice si la asignación de entradas se hace por sorteo o no, dejando registrarse a todos los interesados, de esta forma no es necesario estar saturando la página con peticiones.
0 K 11
#6 minoch4
Pues como iron maiden y q después te pidan 30 euros más si querías reservarla
0 K 6

menéame