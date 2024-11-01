El método de Radiohead para evitar que los bots hagan negocio con la reventa de entradas de sus conciertos

Con el objetivo de que el mayor número de aficionados de la banda pueda conseguir entradas, el grupo ha habilitado un sistema que obligaba a registrarse previamente para acceder a la venta, que requerirá un código. “Hoy en día, cuando la venta es 'el primero que llegue, el primero que compra', acabas compitiendo con bots y revendedores que tienen ventaja”, ha declarado Radiohead en un comunicado.
Así se acaba la reventa de golpe.
La privacidad? si luego la gente sube fotos del concierto a instagram... además en la cuenta de comprar las entradas aparecen muchos más datos.
Muchos conciertos cuestan más que billetes de avión y mira. Compensa.
Qué tardas, 1 segundo más para comparar el nombre de la entrada con el dni? No me jodas. En el fútbol te cachean y te miran la mochila y son los mismos recintos que los conciertos.
Lo de la mochila, sí es cierto.
Para mi imposible.