El método de Radiohead para evitar que los bots hagan negocio con la reventa de entradas de sus conciertos

Con el objetivo de que el mayor número de aficionados de la banda pueda conseguir entradas, el grupo ha habilitado un sistema que obligaba a registrarse previamente para acceder a la venta, que requerirá un código. “Hoy en día, cuando la venta es 'el primero que llegue, el primero que compra', acabas compitiendo con bots y revendedores que tienen ventaja”, ha declarado Radiohead en un comunicado.