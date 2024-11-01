Los meteorólogos no pueden dar un pronóstico más allá de 7 días, yo sí ❄️ puedo hacer la predicción para el invierno de 2026 (Stefan Burns)

La enorme perturbación del vórtice polar comenzó justo cuando una supertormenta solar impactó la Tierra, desencadenando una tormenta geomagnética G5-/G4+ y una tormenta de radiación S4, la más fuerte desde 2003. Este tipo de impactos en el ultraespacio pueden alterar el sistema geofísico terrestre no solo durante semanas y meses después del evento, sino incluso durante años... El impacto del clima espacial amplificó la interrupción en el vórtice polar y probablemente seguirá aumentando la volatilidad de esas corrientes en chorro atmosféricas.