·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7959
clics
Muestra lo que ha cambiado en esta céntrica plaza de Madrid tras estar de obras: el resultado es demoledor
5934
clics
‘¿Soy nieto de ese monstruo?’: Así se enteró un terapeuta de parejas de Málaga que el criminal nazi Heinrich Himmler es su abuelo
4024
clics
Artículo de ABC difunde bulo sobre la aprobación del sufragio femenino en 1931
3990
clics
"¿Qué demonios esperabas?": madre MAGA que recibe cupones de alimentos se ha vuelto viral por su publicación criticando a su familia por negarse a prestarle dinero para comprar comida [EN]
4751
clics
Se hace viral un vídeo de un concejal de Vox en Sant Boi que aparenta estar ebrio durante un pleno
más votadas
416
El príncipe Andrés hizo que llevaran a 40 putas a su hotel de cinco estrellas en solo cuatro días durante un viaje a Tailandia financiado con dinero de los contribuyentes
349
À Punt degrada a la meteoróloga Victòria Rosselló [CAT]
499
Nuevo escándalo en el SAS: más de 250 nombramientos de directivos de centros sanitarios son ilegales
332
Mazón en el Ventorro: Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 el día de la dana
536
Sandra Golpe, la presentadora del bulo sobre Podemos y ETA, participa en un foro que reivindica el "rigor y credibilidad" de los medios frente a las redes sociales
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
6
clics
Los meteorólogos alertan: cada vez hay más huracanes que se hacen muy poderosos en menos tiempo
Cada vez es más habitual que los huracanes se desarrollan de forma explosiva, incluso más allá de lo previsto inicialmente por los modelos.
|
etiquetas
:
cambio climatico
,
huracanes
4
1
0
K
66
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
66
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
3 huracanes categoría 5 en pocos días. Los datos revientan las estadísticas por encima de lo previsto. Pero los genocidas te dicen "hace 20 años decían una cosa y no sucede ahora" cuando estamos peor de lo previsto.
1
K
26
#2
NPCMeneaMePersigue
Nos calentamos a 800.000 bombas de hiroshima al día, luego la gente se ahoga. Cero debate sobre el calentamiento, cero, cuando nos está matando por cientos en todas partes.
1
K
26
#3
ercharli
Y lo que nos espera.
Somos una capa muy fina de vida orgánica, poblando un planeta que nos supera en todo. Naturaleza tiene paciencia pero cuidado, somos prescindibles, tanto que nos creemos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Somos una capa muy fina de vida orgánica, poblando un planeta que nos supera en todo. Naturaleza tiene paciencia pero cuidado, somos prescindibles, tanto que nos creemos.