Los meteorólogos alertan: cada vez hay más huracanes que se hacen muy poderosos en menos tiempo

Cada vez es más habitual que los huracanes se desarrollan de forma explosiva, incluso más allá de lo previsto inicialmente por los modelos.

NPCMeneaMePersigue
3 huracanes categoría 5 en pocos días. Los datos revientan las estadísticas por encima de lo previsto. Pero los genocidas te dicen "hace 20 años decían una cosa y no sucede ahora" cuando estamos peor de lo previsto.
NPCMeneaMePersigue
Nos calentamos a 800.000 bombas de hiroshima al día, luego la gente se ahoga. Cero debate sobre el calentamiento, cero, cuando nos está matando por cientos en todas partes.
ercharli
Y lo que nos espera.
Somos una capa muy fina de vida orgánica, poblando un planeta que nos supera en todo. Naturaleza tiene paciencia pero cuidado, somos prescindibles, tanto que nos creemos.
