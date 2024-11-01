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La metástasis no es fruto del azar: viene escrita en unas células determinadas del tumor

La metástasis no es fruto del azar: viene escrita en unas células determinadas del tumor

el gen Prrx1 actúa como un auténtico regulador maestro del comportamiento tumoral: “Recientemente descubrimos que Prrx1 era crucial para la diseminación del cáncer y, gracias a este trabajo, ahora sabemos que no solo activa los programas que permiten a las células desprenderse del tumor primario, sino que también controla su capacidad de dividirse y formar metástasis o, por el contrario, entrar en un estado de letargo que puede durar años”.

| etiquetas: tumor , metástasis. células , gen
8 0 0 K 111 ciencia
2 comentarios
8 0 0 K 111 ciencia
Skiner #1 Skiner
Pues menuda literatura de mierda que tienen esas celulas. :troll:
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#2 Jalzhar
Prrx1... Quién más ha leído PerroXanche :palm:

Al margen de bromas. Genial el descubrimiento, cada día me fascino más de estas estrategias.
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menéame