Meta niega haber descargado pornografía por torrent para entrenar IA, dice que las descargas fueron para "uso personal" [eng]

Esta semana, Meta solicitó a un tribunal de distrito de EE. UU. que desestimara una demanda que alega que el gigante tecnológico descargó ilegalmente pornografía mediante torrents para entrenar su IA. La medida se produce después de que Strike 3 Holdings descubriera descargas ilegales de algunas de sus películas para adultos en direcciones IP corporativas de Meta, así como otras descargas que Meta supuestamente ocultó utilizando una "red sigilosa" de 2.500 "direcciones IP ocultas". Acusando a Meta de robar pornografía para entrenar en secreto

Torrezzno
Por eso le mola tanto el Metaverso a Zuckerberg, para ver las pelis a 8k
