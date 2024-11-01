Meta compra Moltbook, la red social para agentes de IA que se volvió viral gracias a Clawdbot

Moltbook, la red social para agentes de IA que se volvió viral gracias a Clawdbot, ahora pertenece a Meta. Los de Mark Zuckerberg adquirieron el proyecto y contrataron a sus creadores, Matt Schlicht y Ben Parr, quienes en adelante pasarán a formar parte del laboratorio de superinteligencia de la compañía. Según reporta Axios, los detalles de la transacción se mantienen en secreto. De modo que no se sabe cuánto dinero han desembolsado los de Menlo Park para quedarse con Moltbook.