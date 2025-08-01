Meta accedió a datos sobre salud de mujeres desde la aplicación Flo sin consentimiento, dice el tribunal [ENG]

Un jurado ha declarado que Meta accedió a información confidencial de la aplicación de salud reproductiva de una mujer sin su consentimiento. La aplicación Flo Health fue desarrollada en 2015 en Bielorrusia para rastrear los ciclos menstruales y ha evolucionado como una aplicación de seguimiento de aspectos íntimos y muy detallados de la salud reproductiva de las mujeres. Erica Frasco respondía regularmente preguntas muy íntimas como métodos anticonceptivos, satisfacción de las relaciones sexuales, frecuencia, cambios de humor,...