Messner y la mayor gesta humana en la montaña

Reinhold Messner protagonizó la gesta más icónica de la historia del montañismo. Ascendió en solitario el Everest poniendo a prueba los límites humanos.

#1 RaulUrdaci
Impresionante, sí, y la web muy bonita. Ahora bien, a mí me impresiona más la historia del Nanga Parbat.
www.desnivel.com/cultura/50-anos-de-la-ascension-de-reinhold-y-gunther
pedrobotero #2 pedrobotero
Tendrá que subir Kilian el Everest a ver
Olepoint #3 Olepoint
Brutal, para ponerlo en perspectiva -> www.youtube.com/watch?v=xVjYutQ0cWU

Ruta de subida al Everest actual grabada a vista de dron. Son 17 minutos, pero merecen la pena.
