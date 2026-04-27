Merz abre la puerta a que Ucrania ceda territorio a cambio de entrar en la UE

El canciller alemán afirma este lunes que el calendario propuesto por Ucrania para su adhesión a la UE no es realista: "Zelenski pretendía ingresar en la UE el 1 de enero de 2027. Eso no ocurrirá: ni siquiera el 1 de enero de 2028 es realista".
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Es animar a Ucrania a ceder territorio para terminar la guerra.
Alguna solución habrá que buscar.
Y ya puestos, pasando a la real politik ... ¿qué cojones hace Merz metiéndose en la jurisdicción de UK y EEUU siendo como en mun estado vasallo lameculos?