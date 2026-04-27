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Merz abre la puerta a que Ucrania ceda territorio a cambio de entrar en la UE

El canciller alemán afirma este lunes que el calendario propuesto por Ucrania para su adhesión a la UE no es realista: "Zelenski pretendía ingresar en la UE el 1 de enero de 2027. Eso no ocurrirá: ni siquiera el 1 de enero de 2028 es realista".

| etiquetas: merz , ucrania , rusia , unión europea , alemania
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
ezbirro #1 ezbirro
¿Ya estamos repartiéndonos a los vecinos como aquella vez con Polonia?
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Alakrán_ #12 Alakrán_
#1 No lo puedes llamar repartir, ya que a Alemania no se va a quedar con ninguna parte.
Es animar a Ucrania a ceder territorio para terminar la guerra.
Alguna solución habrá que buscar.
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Supercinexin #3 Supercinexin
jajajaja
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Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Merz no puede negociar la entrada de Ucrania en la UE, tiene que haber consenso y que la economia de Ucrania tenga unas condiciones minimas de solvencia que actualmente es una economía que vive de las ayudas, ni se sabe que deuda publica tiene, ni que PIB.
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Veelicus #9 Veelicus
#4 Cierto, eso es lo que pone en los papeles, pero con la banda de traidores que tenemos la frente de la UE no te puedes fiar
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taSanás #2 taSanás
Y este qué tiene que decir sobre ese tema?
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jonolulu #5 jonolulu
#2 Lo que le diga su amo Trump
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Veelicus #8 Veelicus
#2 Lo que ve es que estan gastando un monton de dinero y no sirve para nada, aparte, quieren montar el ejercito mas fuerte de la UE asi que querran gastarse su dinero en su ejercito
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
Pregunto ¿qué cojones pinta Merz diciendo si debe o deben Ucrania ceder o no ceder nada a nadie?

Y ya puestos, pasando a la real politik ... ¿qué cojones hace Merz metiéndose en la jurisdicción de UK y EEUU siendo como en mun estado vasallo lameculos?
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Un_señor_de_Cuenca #7 Un_señor_de_Cuenca
Qué descaro y sinvergonzonería se gasta Herr Merz.
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ur_quan_master #10 ur_quan_master *
Merz está dejando Alemania sin posibilidad de decir nada en la UE por irrelevante. Unos añitos más en esta dirección y la famosa "prima de riesgo" será negativa para España.
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masde120 #13 masde120
Se va a enterar Merz que no puede decidir él nada que tenga que ver con toda la unión? no debería ni decidir nada de la propia alemania dada su bajeza moral y acabar enchironado por las traiciones a Europa que permite
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#6 fzman
Ucrania no va a ceder ningún territorio porque no le va a hacer ninguna falta.
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menéame