El meridiano español que era el punto cero antes que el Greenwich londinense

En el extremo más occidental de España, donde la lava se funde con el océano y el viento sopla con obstinación, se encuentra un lugar que fue el auténtico centro del mundo. Mucho antes de que Greenwich se convirtiera en la referencia global, la Punta de Orchilla, en la isla de El Hierro, fue el punto donde los navegantes y cartógrafos trazaban el meridiano cero. Hoy, un modesto monumento recuerda ese pasado en el que el mapa de la Tierra se medía desde Canarias.

La costa oeste de El Hierro. "Meridiano español" es retorcer mucho una linea imaginaria que va de Polo a Polo y vuelta.
#1 y el meridiano de París era el meridiano francés pese a que pase también por la provincia de Barcelona, porque lo usaba Francia para los mapas.
#3 ¿Los franceses siendo chovinistas? ¡Increíble! :-P
"En el extremo más occidental de España, donde la lava se funde con el océano y el viento sopla con obstinación"
Parece que lo ha escrito Federico Trillo... :-D
