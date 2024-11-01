edición general
Las merecidas vacaciones de los 'Proud Boys'

Hace justo ocho años, en el verano de 2017, una convocatoria de la extrema derecha estadounidense en la localidad de Charlottesville, Virginia, se convertía en una batalla campal entre grupos neonazis y manifestantes antirracistas. Bajo el lema ‘Unir a la derecha’ (Unite the Right), los supremacistas blancos pretendían demostrar su capacidad organizativa en las calles, y lanzar un pulso a los movimientos antifascistas, muy activos ante la nueva oleada ultraderechista que había llevado a Donald Trump a la Casa Blanca. Las protestas se saldaron..

| etiquetas: trump , fascismo , racismo , eeuu , lucha de clases , democracia
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Tarrío había sido condenado a 22 años de prisión, fue uno de los agraciados por los indultos de Trump. Asaltar el Capitolio salió gratis. Hoy, como confirma Tarrío, contempla el devenir de los acontecimientos tranquilamente desde su casa, orgulloso, sintiéndose partícipe de la historia que su presidente escribe en nombre de todos ellos.

“Las cosas que hacíamos y de las que hablábamos en 2017 y que eran tabú, ya no lo son: ahora son la corriente dominante ¿Por qué protestar cuando la Casa Blanca está haciendo básicamente lo que tú quieres?”
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Estos chicos orgullosos fue a los que reventaron la cara en una manifestación DragQueen y fueron heridos en lo físico, en su orgullo y detenidos
Beltenebros #2 Beltenebros
Uno de ellos, condenado a 22 años por el asalto al Capitolio, e indultado por Trump posteriormente.
victorjba #5 victorjba
#1 Si solo fue la cara ya se pueden dar por satisfechos xD
Beltenebros #4 Beltenebros
Luego hay iluminados que afirman que ya no existe ni la izquierda ni la derecha, ni tampoco la lucha de clases.
Recordemos que la ultraderecha es el brazo armado del capitalismo.
