Mercedes lo apostó todo a las pantallas gigantes. Ahora reconoce que “los botones son mejores” y confirma que los devolverá a sus coches

La carrera por digitalizar los interiores parecía imparable, con pantallas cada vez más grandes y superficies táctiles sustituyendo cualquier mando físico. Mercedes-Benz fue una de las marcas más radicales en esa apuesta. Pero ahora, el propio Magnus Östberg, jefe de software de la firma alemana, ha admitido lo que muchos conductores venían diciendo: “los datos nos demuestran que los botones físicos son mejores”. Este paso de Mercedes hacia unos habitáculos más equilibrados no es fruto de la nostalgia, sino de la telemetría.