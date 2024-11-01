edición general
4 meneos
26 clics
Mercedes lo apostó todo a las pantallas gigantes. Ahora reconoce que “los botones son mejores” y confirma que los devolverá a sus coches

Mercedes lo apostó todo a las pantallas gigantes. Ahora reconoce que “los botones son mejores” y confirma que los devolverá a sus coches

La carrera por digitalizar los interiores parecía imparable, con pantallas cada vez más grandes y superficies táctiles sustituyendo cualquier mando físico. Mercedes-Benz fue una de las marcas más radicales en esa apuesta. Pero ahora, el propio Magnus Östberg, jefe de software de la firma alemana, ha admitido lo que muchos conductores venían diciendo: “los datos nos demuestran que los botones físicos son mejores”. Este paso de Mercedes hacia unos habitáculos más equilibrados no es fruto de la nostalgia, sino de la telemetría.

| etiquetas: mercedes , pantallas , gigantes , botones
3 1 0 K 31 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 31 actualidad
DORO.C #1 DORO.C
Gran noticia, vuelve el sentido común al mundo del automóvil. Parece que la moda estúpida iniciada por Tesla llega a su fin.
2 K 32
johel #2 johel *
#1 Mas bien que no tienen ningun control sobre la produccion de pantallas, son incapaces de afinar el software para ahorrarse los costes como querian, cuando entran a taller se van de plazos arruinando su imagen y en el tema de coches con lucecitas se los estan comiendo los chinos.
Y si, yo tambien quiero un coche lo mas analogico posible.
0 K 11
lonnegan #3 lonnegan
Claro, que Euro NCAP exija a partir del año que viene que haya mandos físicos para algunas funciones esenciales no tiene nada que ver xD xD xD
0 K 11

menéame