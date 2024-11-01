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De Mercadona a Lidl: ¿cómo es trabajar en un super en 2026? Hasta un 90% de contratos estables

El sector de la alimentación se blinda con contratos fijos para 9 de cada 10 empleados, aunque las condiciones finales dependen del acuerdo específico de cada cadena.

| etiquetas: mercadona , lidl , trabajo , supermercados , condiciones , contratos
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5 comentarios
3 1 4 K 15 actualidad
Cuñado #1 Cuñado
spam.empresas.de
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Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
Interesante pero muy básico, ni una tabla comparativa, ni magnitudes en el mismo orden.
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#3 Quillotro *
Cuñaoooooooooo. ¿Tienes puesto un localizador en mi coche? Si no recuerdo mal, de las cuatro últimas dos han llegado a portada. Si a eso le llamas spam. SE llama democracia. Por cierto, ¿tan aburrida es tu vida? ¿No encuentras ninguna noticia de tu gusto que leer?
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Pertinax #5 Pertinax *
#3 Los votos falsos de spam están fuertemente penalizados. Obviamente no es spam, así que puedes reportar estos votos a eunomia y eirene para que dejen de utilizar estrategias arteras para tirar envíos. Te están crujiendo sin razón.
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Yoryo #4 Yoryo
Publireportaje :-D
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menéame