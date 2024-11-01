El mercado no innova solo: lecciones de la política científica estadounidense

Tres lecciones principales: (1) proteger los presupuestos públicos de investigación, (2) fomentar las sinergias público-privadas y (3) invertir en ciencia básica. Para España y Europa, la conclusión es clara: sin una estrategia pública de innovación, se quedarán atrás en las industrias del futuro, tal y como se quedaron atrás en las primeras y segundas generaciones de la industria digital. La experiencia estadounidense demuestra que la inversión en ciencia no es un lujo, sino una política macroeconómica de primer orden.