El mercado no innova solo: lecciones de la política científica estadounidense

Tres lecciones principales: (1) proteger los presupuestos públicos de investigación, (2) fomentar las sinergias público-privadas y (3) invertir en ciencia básica. Para España y Europa, la conclusión es clara: sin una estrategia pública de innovación, se quedarán atrás en las industrias del futuro, tal y como se quedaron atrás en las primeras y segundas generaciones de la industria digital. La experiencia estadounidense demuestra que la inversión en ciencia no es un lujo, sino una política macroeconómica de primer orden.

Marina Mazzucato, el estado emprendedor,
