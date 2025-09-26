El mercado negro de títulos universitarios, a investigación: Falsificadores los venden por entre 450 y 600 euros

El proceso es más sencillo que estudiar. Basta con buscar en internet: "compro título universitario falso". Al instante aparecen diferentes páginas web, con distintos diseños, pero con el mismo fin, la venta de títulos. El método es muy simple: contactas con ellos, les indicas cual es la titulación que te interesa y tras realizar el pago, recibes tu acreditación. "Haces pago y en tres horas tienes tu título digital. Y en tres días tienes título físico en la dirección que me diga", ha indicado el estafador.