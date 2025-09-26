edición general
El mercado negro de títulos universitarios, a investigación: Falsificadores los venden por entre 450 y 600 euros

El proceso es más sencillo que estudiar. Basta con buscar en internet: "compro título universitario falso". Al instante aparecen diferentes páginas web, con distintos diseños, pero con el mismo fin, la venta de títulos. El método es muy simple: contactas con ellos, les indicas cual es la titulación que te interesa y tras realizar el pago, recibes tu acreditación. "Haces pago y en tres horas tienes tu título digital. Y en tres días tienes título físico en la dirección que me diga", ha indicado el estafador.

13 comentarios
nopolar #5 nopolar
Pero si el papelote es lo que menos vale, lo que cuenta es que estén en la base de datos de títulos oficiales con sus códigos de verificación y todo eso.
#8 Albarkas
#5 Es verdad. Pero lo que no puede ser es que cueste el papelote tanta pasta y que tarden tanto en darte el papelote hoy que está todo informatizado como cuando no lo estaba.
#12 sisi
#8 Tu sabes el trabajo que tiene el rey firmandolos todos....
Uda #11 Uda
#5 y las falsificaciones suelen ser pésimas. No pasarían los controles de validación si se hicieran....pero NO se hacen.
#4 Albarkas *
Pues algo de lo que tendría que aprender la administración es la velocidad de estos chanchulleros. Porque no es de recibo que después de pagar una pasta por el título oficial tarden tanto tiempo en entregarlo como hace 30 años.
#7 MAJASTRABU
#4 es que lo firma felpudo de su puño y letra, y claro, eso requiere tiempo.
#3 rogerillu
Bueno, también le puedes decir a chatgpt que te lo haga, y te lo imprimes tu con la impresora, ya puestos.
#2 tiesta
Titulitis
#1 Jodere
Algún político habrá usado esas paginas para su titulo académico.
#6 Zamarro
Y para que sirve un papel falso, si cuando miras en el registro del ministerio de educacion, no hay rastro de esos estudios?
#9 Albarkas
#6 Porque los fuleros juegan con la credulidad de sus clientes, que ven un título y ya les vale.
#13 Pitchford
#6 Para empapelar despachos y consultas..
