El mercado deja de creer de golpe en el rescate de EEUU a Argentina: el peso se hunde y el banco central vuelve a intervenir

El gobierno de Donald Trump está intentando sostener en los mercados a una Argentina que se deshace desde las elecciones de Buenos Aires. Las políticas de Milei dependen de que entren dólares y la perspectiva de una debacle electoral que paralice su acción de gobierno o incluso pueda acabar con su mandato están desatando enormes tensiones. El Banco Central de Argentina tuvo que rescatar el peso con sus escasas reservas de dólares e hizo falta que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, lanzase su particular 'whatever it takes'
| etiquetas: argentina , ultraderecha , javier milei
Este es el gráfico de riesgo de Argentina, conviene ponerlo a 5 años para ver el antes y el después. Antes de la llegada de Milei oscilaba entre 2000 y 3000. Pero según el medio oficial enlazado ahora Argentina está colapsando porque ha subido a... 1230
argenstats.com/indicadores/riesgo-pais
Que por cierto, en la misma gráfica se puede ver que el riesgo se había mantenido por debajo de 1000 hasta la subida reciente. Superó la barrera de 1000 el 10 de… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/peso-argentino-dispara-sube-10-end/c04#c-4
Lo que pasa en Argentina demuestra que allí hay un problema económico muy grave. Es que los de antes estuvieron nada menos que 18 años en el poder y no lograron reconducir nada. Este hombre lleva apenas año y medio. Ya dijo que arreglar la Argentina iba a costar años.
De todas maneras no hay mal que por bien no venga. En unos días tengo que ir para allá y voy a conseguir más pesos por mis euros.
Salga quien salga, lo tiene jodido.
Si MIlei sabe algo de economía como dice, lo tuvo que dar el primer año en macro, igual ese día no fue a clase, no se.
Si serán malos los Peronistas que el miedo a que puedan volver causa tanto caos.