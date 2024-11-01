El mercado deja de creer de golpe en el rescate de EEUU a Argentina: el peso se hunde y el banco central vuelve a intervenir

El gobierno de Donald Trump está intentando sostener en los mercados a una Argentina que se deshace desde las elecciones de Buenos Aires. Las políticas de Milei dependen de que entren dólares y la perspectiva de una debacle electoral que paralice su acción de gobierno o incluso pueda acabar con su mandato están desatando enormes tensiones. El Banco Central de Argentina tuvo que rescatar el peso con sus escasas reservas de dólares e hizo falta que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, lanzase su particular 'whatever it takes'