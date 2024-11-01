Mephisto, el único tanque alemán de la Primera Guerra Mundial que conservamos... ¡en Australia!  

El Sturmpanzerwagen A7V fue el único diseño de tanque de producción alemana durante la Gran Guerra. El nombre provenía de la Allgemeines Kriegsdepartement, Abteilung 7 Verkehrswesen (Departamento General de Guerra, Sección 7, Transporte), el organismo responsable de su diseño. El A7V no era un diseño desde cero, sino que fue concebido apresuradamente, basado en el chasis del tractor de orugas Holt, un vehículo estadounidense utilizado para mover artillería pesada.