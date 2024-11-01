edición general
Mentiras y omisiones de la fiscal Lastra. Capítulo I: las residencias de Ayuso

La doble vara de medir de la fiscal superior de la capital es bastante evidente, sobre todo si se compara su actitud con los mencionados documentos y se compara con la manera en que respondió en sala judicial la semana pasada. Manuel Rico, director de Público y profesional que destapó los protocolos recuerda que Lastra cobra como fiscal superior de la Comunidad de Madrid y se retrotrae a la manera en la que actuó por aquel entonces. “Mintió con saña”, destacaba Rico esta misma semana.

A por ella!!!!!
Parece que el Tamayazo fue una buena inversión del PP y el comienzo de su oficina de colocación en su entramado de afines en toda la estructura de poder en Madrid.
Y la Capital de la Patria tiene muchos puestos que cubrir.
