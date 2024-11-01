La mentira de la soberanía aérea sobre Irán: El laberinto de la baja cota

El discurso oficial de EE.UU. ha intentado sostener una premisa peligrosa: el dominio absoluto del espectro electromagnético y aéreo sobre la región. Sin embargo, la realidad táctica observada en las últimas semanas, especialmente tras las 100 oleadas de drones clase Shahed-136, cuenta una historia muy distinta. La supuesta soberanía aérea es, en la práctica, un espejismo que se desvanece al descender de los 10,000 pies de altura, un territorio aéreo que Irán domina.