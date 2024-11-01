edición general
Mentalidad japonesa de Hitachi e industria ferroviaria española: por qué se espera una investigación rápida sobre Adamuz

La mentalidad 'cuadrada' que se atribuye a los ingenieros, además japoneses, y la reputación de las grandes empresas españolas de construcción ferroviaria, en particular de cara a proyectos en otros países, juegan como las dos principales palancas que se contemplan en el sector ferroviario para augurar que la investigación sobre lo sucedido en el accidente de Adamuz se llevará a cabo de forma "rápida" y terminará antes del año con el que cuenta la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para hacer este trabajo.

1 comentarios
meroespectador #1 meroespectador
Bueno, bueno, que lo mismo nos llevamos sorpresas. Yo no pondría la mano en el fuego por nadie en esta situación.
