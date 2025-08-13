Mensajes sexuales, propuestas indecentes y robo de imágenes: el lado oscuro de Vinted que sufren miles de usuarias en España y Europa

La popular aplicación de compraventa de ropa de segunda mano acumula denuncias de usuarias que reciben acoso por mensaje directo. La promesa de vender ropa que ya no se usa y encontrar gangas se ha visto enturbiada para muchas mujeres en Vinted, la plataforma de compraventa de prendas de segunda mano. Desde hace meses, testimonios en redes sociales, foros y medios de comunicación alertan de un problema que va más allá de simples molestias: mensajes con insinuaciones sexuales, solicitudes explícitas y, en algunos casos, el robo y uso no.........
Y usando solo el chat, hasta en cualquier juego online por muy infantil que sea. Es fácil ver algún acosador.
Somos unos incomprendidos, pobrecitos de nosotros.
Tenemos un problema gordo con el acoso y la violencia sexual digital hacia las mujeres. Solo por tener un perfil público, es bastante habitual recibir este tipo de mensajes, propuestas, amenazas.... Y es que está en todas partes, que te lo encuentras jugando a un app de trivial o de palabras, con tipos que intentan ligar y pasan de eso a insultarte.
En cualquier caso no es lo mismo que alguien se insinué porque te encuentre atractiva o atractivo, que lo que cuenta la noticia, de gente acosando, proponiendo dinero, haciendo foros con fotos, pidiendo cosas a menores, etc, que ya empieza lo delictivo y que debe denunciarse para que esa gente se deje de gilipolleces y pague por lo que hace.