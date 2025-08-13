edición general
Mensajes sexuales, propuestas indecentes y robo de imágenes: el lado oscuro de Vinted que sufren miles de usuarias en España y Europa

La popular aplicación de compraventa de ropa de segunda mano acumula denuncias de usuarias que reciben acoso por mensaje directo. La promesa de vender ropa que ya no se usa y encontrar gangas se ha visto enturbiada para muchas mujeres en Vinted, la plataforma de compraventa de prendas de segunda mano. Desde hace meses, testimonios en redes sociales, foros y medios de comunicación alertan de un problema que va más allá de simples molestias: mensajes con insinuaciones sexuales, solicitudes explícitas y, en algunos casos, el robo y uso no.........

| etiquetas: vinted , mensajes sexuales , robo de imagenes , propuestas indecentes
La_patata_española #3 La_patata_española *
Empecé a usar Wallapop; y luego, Vinted. Cuando vi que en Vinted puedes enviar fotos en el chat (cosa que en Wallapop, no), di por sentado el uso que algunos le darían. Así de triste.

Y usando solo el chat, hasta en cualquier juego online por muy infantil que sea. Es fácil ver algún acosador.
Chinchorro #1 Chinchorro
Mira que son exageradas las mujeres... solo son hombres solos que buscan cariño y comprensión... acosando sexualmente.
Somos unos incomprendidos, pobrecitos de nosotros.
Khadgar #2 Khadgar
#1 Pobres hombres que necesitan del cariño ajeno, del roce, de una hostia de las que que te quitan el sentido.
Chinchorro #4 Chinchorro
#2 Ya es que no se puede ni acosar tranquilo. Qué cruz!
nilien #5 nilien
En Wallapop hace unos años llegué a ver el anuncio de una menor que se ofrecía para cuidar a niños y dar clases de refuerzo que pedía explícitamente que no le mandaran proposiciones sexuales...

Tenemos un problema gordo con el acoso y la violencia sexual digital hacia las mujeres. Solo por tener un perfil público, es bastante habitual recibir este tipo de mensajes, propuestas, amenazas.... Y es que está en todas partes, que te lo encuentras jugando a un app de trivial o de palabras, con tipos que intentan ligar y pasan de eso a insultarte.
mis_cojones_33 #6 mis_cojones_33
#5 Y LOS OMVRES QUÉ!!!!!!!!!!
hazardum #7 hazardum
En wallapop han intentado tirar la caña a mi pareja unas cuantas veces, así sin mas, entiendo la necesidad de la gente de encontrar pareja y demás, pero no creo que sea este tipo de aplicaciones donde se deba hacer.

En cualquier caso no es lo mismo que alguien se insinué porque te encuentre atractiva o atractivo, que lo que cuenta la noticia, de gente acosando, proponiendo dinero, haciendo foros con fotos, pidiendo cosas a menores, etc, que ya empieza lo delictivo y que debe denunciarse para que esa gente se deje de gilipolleces y pague por lo que hace.
