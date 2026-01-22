Los mensajes que no mandamos

Y entre los amasijos de metal, el rumor de las máquinas descarriladas y los quejidos exangües; allí estaban: los móviles sonando. Uno. Dos. Cinco. Quién sabe cuántos móviles. Encendiéndose lo mismo que cuando las estrellas comienzan a aparecer en la bóveda celeste, una tras otra, a medida que se va yendo la luz. En un titilar sin respuesta de humano escalofrío.
| etiquetas: pedro simón , accidente , adamuz
1. verbo intransitivo
Dicho de una parte del organismo animal: Agitarse con ligero temblor.
Similar: temblar, vibrar, trepidar, palpitar
2. verbo intransitivo
Dicho de un cuerpo luminoso: Centellear con ligero temblor.
Hoy he aprendido una nueva palabra.