Los mensajes que no mandamos

Y entre los amasijos de metal, el rumor de las máquinas descarriladas y los quejidos exangües; allí estaban: los móviles sonando. Uno. Dos. Cinco. Quién sabe cuántos móviles. Encendiéndose lo mismo que cuando las estrellas comienzan a aparecer en la bóveda celeste, una tras otra, a medida que se va yendo la luz. En un titilar sin respuesta de humano escalofrío.

#1 Mengüi
Revisas la última conversación de WhatsApp con ese que ya no está. Y entonces, en ese instante, le llamarías para contarle: lo que le quieres, lo que le admiras, lo que no le has dicho jamás.
#2 KaBeKa
titilar
1. verbo intransitivo
Dicho de una parte del organismo animal: Agitarse con ligero temblor.
Similar: temblar, vibrar, trepidar, palpitar
2. verbo intransitivo
Dicho de un cuerpo luminoso: Centellear con ligero temblor.

Hoy he aprendido una nueva palabra.
