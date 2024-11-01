El mensaje de un hostelero jerezano sobre el pago con tarjeta  

El hostelero jerezano Francis Corral, del bar La Montera, ha alcanzado cierta notoriedad con este vídeo en redes sociales comentando su problema con su banco a la hora de pedirle un cheque para pagar algo en la notaría y lo que le han cobrado por esto, tomando así la decisión de pedir a su clientela que no pague con tarjeta para que los bancos y hacienda no se lleve el trabajo de los trabajadores de su negocio.
Tampoco le han cobrado 150 euros por un cheque ni de Blas, este tío es un cara dura con menos luces que un barco pirata y que no le va a dar a sus "niños", como él llama a sus trabajadores, lo que tuviera que pagar al trimestre, eso sólo se lo cree nadie. Bueno creo que sí, que la trabajadora retrasada que lo graba y le ríe las gracias hasta se cree que se lo iba a dar a ella...
Pero ¿qué quieres decir con esto que no vas a declarar estos beneficios?
Hay veces que es mejor quedarse callado...
Pero no hay ninguna razon para pagar un impuesto a MASTERCARD y a los bancos en cada compra como si fuera un impuesto adicional.