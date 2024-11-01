El mensaje de un hostelero jerezano sobre el pago con tarjeta  

El hostelero jerezano Francis Corral, del bar La Montera, ha alcanzado cierta notoriedad con este vídeo en redes sociales comentando su problema con su banco a la hora de pedirle un cheque para pagar algo en la notaría y lo que le han cobrado por esto, tomando así la decisión de pedir a su clientela que no pague con tarjeta para que los bancos y hacienda no se lleve el trabajo de los trabajadores de su negocio.