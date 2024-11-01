edición general
El mensaje de un hostelero jerezano sobre el pago con tarjeta

El hostelero jerezano Francis Corral, del bar La Montera, ha alcanzado cierta notoriedad con este vídeo en redes sociales comentando su problema con su banco a la hora de pedirle un cheque para pagar algo en la notaría y lo que le han cobrado por esto, tomando así la decisión de pedir a su clientela que no pague con tarjeta para que los bancos y hacienda no se lleve el trabajo de los trabajadores de su negocio.

Comentarios destacados:        
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
O sea, para facturar en B, pero bien que les cobrará el IVA a los clientes, no? Que no creo que por pagar en efectivo les haga una rebaja del 21% en la comida...
12 K 151
#5 soberao
#2 Podría ser una solución que no va a poner en práctica, cobrar más por el pago con tarjeta que en efectivo. No sé si será legal.
0 K 14
Alegremensajero #12 Alegremensajero
#5 No, no es legal.
1 K 18
Alegremensajero #11 Alegremensajero
#2 En hostelería se paga el 10% de IVA no el 21%. Y obvio que no lo va a descontar, pero vamos, que el año que viene cuando entre en vigor el sistema Verifactu y tengan que comunicar las ventas de la caja directamente a Hacienda a ver qué cojones va a defraudar entonces.

Tampoco le han cobrado 150 euros por un cheque ni de Blas, este tío es un cara dura con menos luces que un barco pirata y que no le va a dar a sus "niños", como él llama a sus trabajadores, lo que tuviera que pagar al trimestre, eso sólo se lo cree nadie. Bueno creo que sí, que la trabajadora retrasada que lo graba y le ríe las gracias hasta se cree que se lo iba a dar a ella...
6 K 69
#4 molybdate *
¿Para que los bancos y hacienda? ¿Hacienda?
Pero ¿qué quieres decir con esto que no vas a declarar estos beneficios?

Hay veces que es mejor quedarse callado...
9 K 106
#6 ombresaco
#4 yo he pensado lo mismo
1 K 23
lenny_420 #1 lenny_420
Y asi poder declarar luego lo que le de la gana.
5 K 47
Josecoj #18 Josecoj
#1 Ha empezado con algo razonable que es que no se forren los bancos pero pronto se le ha visto el plumero que lo que quiere es pagar menos a hacienda. “ Yo no voy a ganar más, al contrario…” dice el figura. Qué pedazo de cara más dura tiene el tipo.
3 K 29
#8 blacar
Me parece muy razonable. Debería haber una red de tarjetas PUBLICA sin comisiones.
Pero no hay ninguna razon para pagar un impuesto a MASTERCARD y a los bancos en cada compra como si fuera un impuesto adicional.
3 K 45
#14 soberao
#8 Y ¿De qué van a vivir Mastercard si no cobra por cada transacción? Es como los sitios de intercambios de Bitcoins que muy bien lo de comprar Bitcoins y otras monedas de mierda para los que las venden, que siempre te cobran una comisión por cada transacción, que parecía que se eliminaba la figura de un banco central y aparecen las mierdas especulativas de los sitios de intercambio de monedas virtuales.
1 K 26
lenny_420 #15 lenny_420
#8 si lo cobra mastercard no son impuestos, son comisiones. Él habla de impuestos, de bancos y de politicos. O es tonto o se cree que los demas somos tontos.
3 K 47
Alegremensajero #16 Alegremensajero
#8 El banco te está prestando un servicio, que es el que la gente pueda pagar con tarjeta, y te cobra por ello. Hoy en día tienes tarifas planas de menos de 30 euros al mes y hay entidades que te lo cobran y luego instantáneamente te lo bonifican y no te cuesta nada. Es cuestión de negociar con el banco y si no irse a otro.
3 K 40
clavícula #17 clavícula
#8 ¡Y una red de bares públicos!
3 K 36
#20 Albarkas
#17 A tope con eso
1 K 23
#19 Tok_Tok
#8 Paga un servicio, como el interneh
0 K 7
dark_soul #21 dark_soul
#8 eso son comisiones por transferencias y de lo que habla son de impuestos y los impuestos los paga el cliente. Si vende un café a 1.50 debería saber que el IVA ya va en ese 1.50 y que el lo está recaudando para dárselo a la hacienda publica
0 K 7
#10 exeware
pense que se quejaria del robo de su banco.. de cobrar 136 euros por hacer un cheque despues de todo el dinero que ya ganan con el.. pero no...
3 K 39
rob #9 rob
Tardó poco en hablar del gobierno el Josefermín este...
2 K 34
mosfet #7 mosfet
Para que fuera como dice de que para llevárselo haciendo se lo lleven los clientes debería cobrar menos a quien pague en efectivo.
2 K 33
Macadam #3 Macadam
Pero qué listo que es mi Paco!
1 K 26
#23 Hoypuedeserungrandia
Y porque no propone el trueque, yo te pido un par de birras y dos pinchos de tortilla y te pago con una docena de huevos y un par de calabacines. Como lo ves?
0 K 8
#13 Tok_Tok
Abría que tomarle la palabra. Ha dejado en video bien clarito, que invita a café a todo el que quiera pagar con tarjeta
0 K 7
#22 cKr1
Establecimiento que veo con el cartel que ponen ahora de no pagar con tarjeta (o incluso prohibiéndolo), establecimiento al que no entro.
0 K 7
founds #24 founds
El está en su derecho, y yo en qué no quiero volver a estar cargando con monedas ni buscando cajeros
0 K 6

