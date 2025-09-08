edición general
11 meneos
41 clics
El mensaje a Gattuso, seleccionador de Italia, por querer jugar contra Israel: "No se juega con quien asesina niños"

El mensaje a Gattuso, seleccionador de Italia, por querer jugar contra Israel: "No se juega con quien asesina niños"

El nuevo seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, se encuentra en el centro de la polémica tras sus declaraciones previas al duelo frente a Israel, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol 2026. En las últimas semanas, un grupo de vecinos de Corigliano-Rossano, localidad calabresa donde nació el técnico, impulsó una petición para que mostrara un gesto de solidaridad con Palestina: no disputar el partido frente Israel. La iniciativa reunió cientos de firmas en pocas horas y apelaba a la "humanidad" del entrenador.

| etiquetas: gattuso , italia , selección , israel
10 1 0 K 140 actualidad
2 comentarios
10 1 0 K 140 actualidad
Aokromes #1 Aokromes
si no los expulsan a los sionistas al menos no acudir a las competiciones donde participan.
1 K 26
pepel #2 pepel
Tampoco se disputan Vueltas Ciclistas.
0 K 19

menéame