El mensaje a Gattuso, seleccionador de Italia, por querer jugar contra Israel: "No se juega con quien asesina niños"

El nuevo seleccionador de Italia, Gennaro Gattuso, se encuentra en el centro de la polémica tras sus declaraciones previas al duelo frente a Israel, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol 2026. En las últimas semanas, un grupo de vecinos de Corigliano-Rossano, localidad calabresa donde nació el técnico, impulsó una petición para que mostrara un gesto de solidaridad con Palestina: no disputar el partido frente Israel. La iniciativa reunió cientos de firmas en pocas horas y apelaba a la "humanidad" del entrenador.