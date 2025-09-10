Al menos tres personas recibieron disparos en una escuela secundaria del área de Denver

Tres personas se encuentran en estado crítico después de un tiroteo en Evergreen High School en Evergreen, Colorado, según el Hospital St. Anthony. Al menos dos de las víctimas son estudiantes, según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. Evergreen se encuentra aproximadamente a 45 kilómetros al suroeste de Denver. La escuela ha sido puesta bajo cierre, según las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, que instan a las personas a mantenerse alejadas del área mientras responden las fuerzas del orden.