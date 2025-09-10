edición general
Al menos tres personas recibieron disparos en una escuela secundaria del área de Denver

Tres personas se encuentran en estado crítico después de un tiroteo en Evergreen High School en Evergreen, Colorado, según el Hospital St. Anthony. Al menos dos de las víctimas son estudiantes, según la Oficina del Sheriff del Condado de Jefferson. Evergreen se encuentra aproximadamente a 45 kilómetros al suroeste de Denver. La escuela ha sido puesta bajo cierre, según las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson, que instan a las personas a mantenerse alejadas del área mientras responden las fuerzas del orden.

nosomosnaiderl #1 nosomosnaiderl
Yo creo que poseer armas en EEUU es como la tauromaquia en España, legado "cultural"
1
kinnikuman #4 kinnikuman *
#1 Si no tuviesen armas se extinguirían :shit:
0
pitercio #6 pitercio *
Eso les pasa por ir a estudiar. Ya la avisa la segunda enmienda.
0
smilo #5 smilo
Eso pasa por no tener todos armas, todos los alumnos con armas y arreglado :troll:
0
Cyberbob #2 Cyberbob
Un miércoles cualquiera en USA
0
Lamantua #3 Lamantua
Son sus costumbres.
0

