Menos trabajo, más vida: la idea “revolucionaria” que asusta a la patronal (Opinión)

La IA, la automatización y la digitalización han revolucionado la producción. Cabría esperar más tiempo libre. Pero no ha sido así. Varios países que han puesto a prueba jornadas más cortas o semanas de cuatro días, y en general la productividad no disminuye, y sin embargo, los beneficios para las personas mejoran. Detrás de las innovaciones tecnológicas que luego explotan empresas privadas, suele haber una fuerte inversión pública en investigación, educación e infraestructura pero los beneficios no retornan a la sociedad en la misma proporción