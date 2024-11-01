edición general
Menos trabajo, más vida: la idea “revolucionaria” que asusta a la patronal (Opinión)

La IA, la automatización y la digitalización han revolucionado la producción. Cabría esperar más tiempo libre. Pero no ha sido así. Varios países que han puesto a prueba jornadas más cortas o semanas de cuatro días, y en general la productividad no disminuye, y sin embargo, los beneficios para las personas mejoran. Detrás de las innovaciones tecnológicas que luego explotan empresas privadas, suele haber una fuerte inversión pública en investigación, educación e infraestructura pero los beneficios no retornan a la sociedad en la misma proporción

| etiquetas: opinión , laboral , tecnología , jornada laboral , reducción de jornada
6 comentarios
#2 drstrangelove
Claro, ahora Paco hace 10 presentaciones en el tiempo que antes hacía una. Como el email. Cada vez más jodidos por la puta productividad.
0 K 10
Findeton #6 Findeton
#4 Me importa un bledo cuánto gana el dueño de una empresa privada.
0 K 8
Findeton #1 Findeton
Menos salario, la idea "revolucionaria" que debería asustar a los que trabajan menos.
0 K 8
RoterHahn #3 RoterHahn
#1
Jo, pues que se apliquen esa norma los CEOs, que no dan palo al agua. :troll:
0 K 13
Findeton #5 Findeton
#3 Pocos CEOs has conocido tú me da a mi.
0 K 8
manc0ntr0 #4 manc0ntr0
#1 Tú mientras el dueño siga ganando cada vez más ya vas contento.
El economista de almanaque no falla con su memez diaria
0 K 8

