Al menos seis muertos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jamenei

Al menos seis personas han muerto como consecuencia de enfrentamientos entre Policía y manifestantes concentrados este domingo ante el Consulado de Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Karachi para protestar contra la muerte del ayatolá Jamenei en los ataques de EEUU e Israel que comenzaron el pasado sábado en Irán. La Policía y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que los manifestantes intentaron entrar en el complejo diplomático, según informan fuentes de seguridad a la cadena paquistaní Geo TV.
| etiquetas: iran , pakistan , consulado , karachi , jamenei
>Cientos de manifestantes intentan asaltar la sede diplomática norteamericana
