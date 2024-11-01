edición general
Al menos seis muertos en protestas ante el Consulado de EEUU en Karachi (Pakistán) por la muerte de Jamenei

Al menos seis personas han muerto como consecuencia de enfrentamientos entre Policía y manifestantes concentrados este domingo ante el Consulado de Estados Unidos en la ciudad paquistaní de Karachi para protestar contra la muerte del ayatolá Jamenei en los ataques de EEUU e Israel que comenzaron el pasado sábado en Irán. La Policía y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que los manifestantes intentaron entrar en el complejo diplomático, según informan fuentes de seguridad a la cadena paquistaní Geo TV.

Comentarios destacados:    
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
A-SE-SI-NA-TO... ejemplo: "la muerte de Franco" es correcto porque nadie lo mató. "la muerte de Jamenei" NO es correcto porque ALGUIEN SÍ lo mató. de nada!
6
ur_quan_master #2 ur_quan_master
¿ Estos no tenían derecho a manifestarse?
2
pedrario #3 pedrario
#2 >La Policía y los Rangers paquistaníes intervinieron en el momento en que los manifestantes intentaron entrar en el complejo diplomático
>Cientos de manifestantes intentan asaltar la sede diplomática norteamericana

Creo que no hay un derecho que permita esto.
1
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#3 lo mismo dirían las autoridades iraníes cuando "reprimieron brutalmente" a los manifestantes ahí .. :roll:
1
pedrario #5 pedrario
#4 Para que ocurra en un consulado iraní tendría que ser en otro país y si llega a intervenir agentes del consulado es que sí que habrían entrado en principio, sería fácil de probar en cualquier caso.
0
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#5 aprecio en lo que vale tú repentino interes por el detalle.
0
pedrario #7 pedrario
#6 Hombre, es que en el caso de asalto y que intervenga un agente interno, los cuerpos tendrían que encontrarse dentro del mismo consulado, es fácil de probar. Cuando intervienen agentes del país donde se encuentra el consulado pueden estar simplemente cerca de la valla.
0
ur_quan_master #8 ur_quan_master
han asesinado a seis manifestantes en Paquistan y #7 nos explica por qué es algo justo e impecable.
1
pedrario #9 pedrario
#8 Vaya, que raro que tengas que inventar lo que digan los demás. Seguro que es señal de que tienes razón.
0
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#9 tú sabrás lo que has escrito... Tú comentario primero del hilo dice que la actuación de la policía está justificada
0
pedrario #11 pedrario
#10 No, por lo visto lo sabes tú, que afirmas lo que dice la gente, aunque no seas capaz de poner un entrecomillado que ratifique esa afirmación.
0
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#11 "Creo que no hay un derecho que permita esto. "

De tu comentario.
Es muy cansino estas de andar discutiendo chorradas de detallitos y matices.
0
pedrario #13 pedrario
#12 Mi comentario cita la información de la noticia en la que tú has comentado y señala el error en tu apreciación, ¿hay un derecho que lo permita?¿Me he equivocado?

Ya sé que lo menos cansino para ti es inventarte las cosas directamente, porque la coherencia cuesta.
0
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#13 suélteme el brazo, señora.
Quedan tus comentarios y los míos al juicio del respetable público que se aburra lo suficiente para leerlos..
0

