Al menos ocho heridos por la represión policial de las protestas de este fin de semana contra el Gobierno de Perú

Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Perú, sobre todo en Lima para protestar por las condiciones de vida. Las manifestaciones habían sido convocadas en un primer momento por colectivos de jóvenes y estudiantes, aunque también se sumaron sindicatos, pensionistas y transportistas. Este último grupo ha convocado ya en los últimos tiempos varias huelgas y manifestaciones para protestar contra la inseguridad que padece el sector. "Queremos trabajar sin miedo", y "No a la extorsiones", son algunas de las proclamas...